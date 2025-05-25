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Bursa 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını gösteriyor.

Bursa 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sıcaklık 18°C ile 31°C arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

26 Mayıs Pazartesi günü, şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 8°C ile 19°C arasında olacak. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak önemli. 27 Mayıs Salı günü ise hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık 9°C ile 19°C arasında seyredecek. 28 Mayıs Çarşamba günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında değişecek.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmak gerekiyor. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği günlerde, açık hava etkinliklerini ertelemek daha güvenli. Kapalı alanlarda etkinlik yapmak da bir seçenek. Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşlere karşı uygun kıyafetler seçmek gerekli. Islak zeminlerde kayma riskine dikkat etmek önem taşıyor. Güneşli saatlerde koruyucu giysiler giymek ve şapka takmak, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için faydalı olacaktır.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre ayarlamak önemlidir. Bu, olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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