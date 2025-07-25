Bursa 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 23°C ile 37°C arasında değişecek. Cumartesi günü sıcaklıklar 21°C ile 38°C olacak. Pazar günü ise sıcaklık 21°C ile 37°C arasında tahmin ediliyor. Pazartesi günü sıcaklık 21°C ile 37°C, Salı günü ise 22°C ile 37°C arasında seyredecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Gün boyunca güneşli bir hava bekleniyor. Aşırı sıcak hava koşulları, güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan gibi cihazların aşırı kullanımından kaçınılmalıdır. Elektronik cihazların gereksiz yere açık bırakılmaması da dikkate alınmalıdır. Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmak ya da evden çalışmak avantajlı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak gereklidir. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.