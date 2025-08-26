HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Bursa'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 21°C olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 31°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde 28°C olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık yeniden 21°C civarında seyredecek. Rüzgarın doğu yönünden hafif esmesi beklentisi var.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 27 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 32°C'ye ulaşması bekleniyor. 28 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 33°C'ye çıkacak. 29 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 34°C'ye kadar yükselebilir.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri faydalı olacaktır. Açık renkli, hafif giysiler tercih edilmesi önerilir. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlıklı bir seçenektir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek de iyidir. Kapalı alanlarda ortamın havalandırılması gereklidir. Nem oranının yüksek olduğu akşam ve gece saatlerinde bu durum daha da önem kazanır. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak, solunum yolu rahatsızlıklarını önlemek açısından gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Batman’da site bahçesinde yılan paniğiBatman’da site bahçesinde yılan paniği

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.