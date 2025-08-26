Bursa 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 21°C olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 31°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde 28°C olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık yeniden 21°C civarında seyredecek. Rüzgarın doğu yönünden hafif esmesi beklentisi var.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 27 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 32°C'ye ulaşması bekleniyor. 28 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 33°C'ye çıkacak. 29 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 34°C'ye kadar yükselebilir.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri faydalı olacaktır. Açık renkli, hafif giysiler tercih edilmesi önerilir. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlıklı bir seçenektir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek de iyidir. Kapalı alanlarda ortamın havalandırılması gereklidir. Nem oranının yüksek olduğu akşam ve gece saatlerinde bu durum daha da önem kazanır. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak, solunum yolu rahatsızlıklarını önlemek açısından gereklidir.