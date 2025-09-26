Bursa 26 Eylül Cuma hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde sisli ve puslu bir atmosferle başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 25-27°C seviyelerine ulaşacak. Öğleden sonra şiddetli rüzgarların fırtına seviyelerine kadar tırmanması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 15°C'ye düşecek.

Cumartesi günü, 27 Eylül 2025, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 25°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 14°C'ye kadar düşecek. Pazar günü, 28 Eylül 2025, yağmurlu bir hava görülecek. Sıcaklık 22°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Pazartesi günü, 29 Eylül 2025, yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 25°C seviyelerinde kalacak. Salı günü, 30 Eylül 2025, yağışların sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C seviyelerine düşecek.

Bu dönemde sabah ve akşam serin havalar nedeniyle kat kat giyinmek önemli. Gün içinde hava sıcaklıklarına uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Şiddetli rüzgar olan günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda zaman geçirilmelidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak mantıklı. Su geçirmeyen ayakkabılar giymek de ıslanmaktan korur. Ayrıca yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmamak gerekir. Trafikte dikkatli olmak önemlidir.