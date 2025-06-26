Bursa 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 34°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 17°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 27 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 35°C'ye çıkması bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 31°C civarında olacak. 29 Haziran Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 30 Haziran Pazartesi günü bulutlu bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri ve seyahat planları için önemlidir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması gerekiyor. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve bol su tüketimi önemlidir. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Hava durumunun düzenli olarak takip edilmesi, olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.