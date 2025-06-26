HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Bursa 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bursa'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 34°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 17°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 27 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 35°C'ye çıkması bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 31°C civarında olacak. 29 Haziran Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 30 Haziran Pazartesi günü bulutlu bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri ve seyahat planları için önemlidir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması gerekiyor. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve bol su tüketimi önemlidir. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Hava durumunun düzenli olarak takip edilmesi, olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden 13 kamyon çöp çıktıYalnız yaşayan yaşlı kadının evinden 13 kamyon çöp çıktı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖTV'de değişiklik! AK Partili isim: 'İyileştirici düzenleme beklerken...'

ÖTV'de değişiklik! AK Partili isim: 'İyileştirici düzenleme beklerken...'

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!

Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!

Türkiye'de kadın olmak zor! Tecavüze uğradı, nişanı bozuldu, katledildi... Sapıkla cani cezaevine gönderildi

Türkiye'de kadın olmak zor! Tecavüze uğradı, nişanı bozuldu, katledildi... Sapıkla cani cezaevine gönderildi

Adana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada

Adana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada

Saatler süren yangın söndürüldü! 175 ev boşaltılmış, 500'den fazla vatandaş tahliye edilmişti

Saatler süren yangın söndürüldü! 175 ev boşaltılmış, 500'den fazla vatandaş tahliye edilmişti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.