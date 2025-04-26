Bursa 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları ise 7°C civarında olacak. Nisan ayında ortalama gündüz sıcaklıkları 15.9°C, gece sıcaklıkları ise 6°C olarak kaydedilmektedir.

27 Nisan Pazar günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. 28 Nisan Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 16-17°C, gece ise 2-5°C aralığında değişecek.

Nisan ayında Bursa'da ortalama sekiz yağmurlu gün yaşanmaktadır. Hava şartlarının bu dönemde genelde değişkenlik göstereceği söylenebilir.