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Bursa 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Bursa 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları ise 7°C civarında olacak. Nisan ayında ortalama gündüz sıcaklıkları 15.9°C, gece sıcaklıkları ise 6°C olarak kaydedilmektedir.

27 Nisan Pazar günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. 28 Nisan Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 16-17°C, gece ise 2-5°C aralığında değişecek.

Nisan ayında Bursa'da ortalama sekiz yağmurlu gün yaşanmaktadır. Hava şartlarının bu dönemde genelde değişkenlik göstereceği söylenebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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