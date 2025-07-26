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Bursa 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü, güneşli bir hava bekleniyor.

Bursa 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Bursa'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü, güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C'ye ulaşması öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 32°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda olmayı zorlaştırabilir.

27 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 39°C'ye ulaşması öngörülüyor. 28 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklığın 40°C'ye çıkması bekleniyor. Bu aşırı sıcaklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir.

Bu sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

  • Bol su tüketimi: Gün boyunca yeterli miktarda su içmek, vücudun su dengesini korumak için önemlidir.

  • Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek: Açık renkli ve hafif giysiler, güneş ışığını yansıtarak vücut ısısını düşürmeye yardımcı olur.

  • Güneşe doğrudan maruz kalmamak: Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak, güneş çarpması riskini azaltır.

  • Şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanmak: Baş bölgesini korumak için şapka takmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler de cilt sağlığını korur.

  • Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan gibi cihazların aşırı kullanımından kaçınmak: Elektronik cihazların gereksiz yere açık bırakılmaması, enerji tasarrufu sağlar.

  • Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmak veya evden çalışmak: Toplu taşıma araçlarını kullanmak veya evden çalışmak, trafik yoğunluğunu azaltır.

Bu önlemlerle aşırı sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirebilir, sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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