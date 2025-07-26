Bursa 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü, güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C'ye ulaşması öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 32°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda olmayı zorlaştırabilir.

27 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 39°C'ye ulaşması öngörülüyor. 28 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklığın 40°C'ye çıkması bekleniyor. Bu aşırı sıcaklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir.

Bu sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

Bol su tüketimi: Gün boyunca yeterli miktarda su içmek, vücudun su dengesini korumak için önemlidir.

Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek: Açık renkli ve hafif giysiler, güneş ışığını yansıtarak vücut ısısını düşürmeye yardımcı olur.

Güneşe doğrudan maruz kalmamak: Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak, güneş çarpması riskini azaltır.

Şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanmak: Baş bölgesini korumak için şapka takmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler de cilt sağlığını korur.

Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan gibi cihazların aşırı kullanımından kaçınmak: Elektronik cihazların gereksiz yere açık bırakılmaması, enerji tasarrufu sağlar.

Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmak veya evden çalışmak: Toplu taşıma araçlarını kullanmak veya evden çalışmak, trafik yoğunluğunu azaltır.

Bu önlemlerle aşırı sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirebilir, sağlığınızı koruyabilirsiniz.