Bursa 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve bulutlu bir şekilde geçecek. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde 27°C’ye ulaşacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli değişiklikler olacak. 28 Ekim Salı günü yağmur ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava durumu, plan yaparken dikkate alınmalıdır. Bu dönemde ani sıcaklık değişimleri, sağlık açısından hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Ufuk Dağ

Bursa'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu gözlemlenecek. Hava, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklık 27°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, mevsim normallerinin üzerindeki bir değer. Gün boyunca 14°C ile 27°C arasında sıcaklık değişimleri öngörülüyor. Nem oranı %52 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.2 km/saat olarak hesaplandı. Gün doğumu saati ise 07:27, gün batımı saati 18:07'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 28 Ekim Salı günü yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması mümkün. Sıcaklık 10°C ile 20°C arasında değişecek. 29 Ekim Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar ise 5°C ile 17°C arasında seyredecek. 30 Ekim Perşembe günü hava, parlak güneş ışığında olacak. Sıcaklık 8°C ile 21°C arasında yükselecek. 31 Ekim Cuma günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 8°C ile 21°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. 28 Ekim Salı günü beklenen sağanak yağışlar dikkat gerektirecek. Gök gürültülü hava, dışarıda vakit geçirecekler için sürprizlere yol açabilir. Hava durumunu göz önünde bulundurmak, plan yaparken faydalıdır. Gerektiğinde uygun önlemler almak gerekli. Sıcaklıkların düştüğü günlerde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde önlem almak, sağlığı korumak açısından önemlidir.

