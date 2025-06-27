Bursa 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 27 Haziran 2025 Cuma günü, Bursa'da hava sıcaklıkları 14°C ile 35°C arasında olacak. Gün boyunca parlak güneş ışığı etkili olacak. Hava sıcaklığı 35°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 14°C civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Ayrıca, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Hafta sonu hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıklar 16°C ile 30°C arasında olacak. Bu günde bol güneş ışığı görülecek. Pazar günü ise hava sıcaklıkları 13°C ile 24°C arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar yaşanacak. Pazartesi günü hava sıcaklıkları 13°C ile 26°C arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Bu değişken hava koşulları, hafta sonu planları yapanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki bu değişikliklere karşı bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle Pazar günü beklenen sağanak yağışlar ve gök gürültülü hava koşulları nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Gerekirse planlar esnek tutulmalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlık ve konfor açısından önemlidir.