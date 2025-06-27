HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 27 Haziran 2025 Cuma günü, Bursa'da hava sıcaklıkları 14°C ile 35°C arasında olacak.

Bursa 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 27 Haziran 2025 Cuma günü, Bursa'da hava sıcaklıkları 14°C ile 35°C arasında olacak. Gün boyunca parlak güneş ışığı etkili olacak. Hava sıcaklığı 35°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 14°C civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Ayrıca, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Hafta sonu hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıklar 16°C ile 30°C arasında olacak. Bu günde bol güneş ışığı görülecek. Pazar günü ise hava sıcaklıkları 13°C ile 24°C arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar yaşanacak. Pazartesi günü hava sıcaklıkları 13°C ile 26°C arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Bu değişken hava koşulları, hafta sonu planları yapanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki bu değişikliklere karşı bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle Pazar günü beklenen sağanak yağışlar ve gök gürültülü hava koşulları nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Gerekirse planlar esnek tutulmalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlık ve konfor açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dronla takip edilen kamyonette 332 bin adet sentetik ecza ele geçirildiDronla takip edilen kamyonette 332 bin adet sentetik ecza ele geçirildi
Antalya’daki 2 orman yangınından 1’i kontrol altına alındıAntalya’daki 2 orman yangınından 1’i kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu!

Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu!

O olay sonrası taraftar sevinçten çıldırdı! 'G.Saray Osimhen'i açıkladı' forması bile satışta...

O olay sonrası taraftar sevinçten çıldırdı! 'G.Saray Osimhen'i açıkladı' forması bile satışta...

Çok konuşulacak iddia! ABD'den İran'a 30 milyar dolar

Çok konuşulacak iddia! ABD'den İran'a 30 milyar dolar

16 yaşındaki kız, 17 yaşındaki kızı bıçakladı!

16 yaşındaki kız, 17 yaşındaki kızı bıçakladı!

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için net konuştu: Hayal kırıklığına uğradım, içimi yaktı, kötü hissediyorum

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için net konuştu: Hayal kırıklığına uğradım, içimi yaktı, kötü hissediyorum

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.