Bursa 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 27 Kasım 2025 tarihinde sabah saatlerinde bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 19°C'ye ulaşacak. 28 Kasım Cuma gününde yer yer sağanak yağışlar gözlemlenecek. Sıcaklık 16°C ile 7°C arasında değişecek. Kasım ayının sonuna yaklaşırken hava koşullarında değişkenlikler yaşanacak. Dışarı çıkarken esnek planlar yapmayı ve yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Güvenliğiniz için hava durumu kontrolü önem taşır.

Cansu Akalp

Bursa'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 19°C civarına ulaşması öngörülüyor. Güneşin yüzünü göstermesi planlanıyor. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık ise 19°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %87, rüzgar hızı ise 5.6 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 08:02, gün batımı saati ise 17:39 hesaplanmıştır.

28 Kasım Cuma günü Bursa'da yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 7°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü yağmurun devam etmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 11°C ile 4°C arasında seyretmesi öngörülüyor. 30 Kasım Pazar günü de yer yer sağanak yağışlar olması bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 3°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Su geçirmez giysiler de giymeniz önemlidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Ayrıca yağışlı havalarda trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın. Bu, güvenliğiniz açısından önemlidir.

