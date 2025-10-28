HABER

Bursa 28 Ekim Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 28 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde yer yer hafif yağmur ve sağanak bekleniyor. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık ise 22°C civarında gerçekleşecek. 29 Ekim'den itibaren güneşli günler başlıyor. Hava, 30 Ekim'de puslu güneşli olacak. 1 Kasım'da ve sonraki günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretse de beklenmedik değişiklikler için hazırlıklı olunmalı.

Bursa'da 28 Ekim 2025 Salı günü sabah saatlerinden itibaren bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle sonrası yer yer hafif yağmur ve sağanak geçişleri olacağı tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık 14°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 22°C civarında gerçekleşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 12 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 29 Ekim Çarşamba günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 17°C civarında seyredecek. 30 Ekim Perşembe günü puslu güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 20°C civarında olacak. 31 Ekim Cuma günü artan bulutlarla birlikte hava sıcaklıklarının 19°C civarına düşmesi bekleniyor. 1 Kasım Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yine 19°C civarında seyredecek. 2 Kasım Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C civarında gerçekleşecek. 3 Kasım Pazartesi günü parlak güneş ışığı altında hava sıcaklıklarının 21°C'ye ulaşması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle 28 Ekim Salı günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmez ayakkabılar giymeniz de önerilir. Diğer günlerde hava koşulları daha stabil olacak gibi gözüküyor. Ancak ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Bu günlerde kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önerilir.

