Bursa 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 16°C'ye düşecek. Rüzgar doğu yönünden, saatte yaklaşık 2 km hızla esecek. Nem oranı %45 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli geçecek. 29 Haziran Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü ise hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekecek. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya koruyucu önlemler almak gerekmektedir. 29 Haziran Pazar günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir.