Bursa 29 Ağustos Cuma hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 29 Ağustos Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Bursa'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtarak sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 30°C civarına ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 31°C'ye, 31 Ağustos Pazar günü ise 34°C'ye yükselmesi tahmin ediliyor. 1 Eylül Pazartesi günü sıcaklıkların 30°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş çarpması riski artar. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önerilir. Açık renkli ve hafif giysiler de tercih edilmelidir. Bol su tüketimi, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur ve dehidratasyon riskini azaltır. Sıcak havalarda fiziksel aktivitelerin yoğunluğunu azaltmak faydalıdır. Özellikle öğle saatlerinde ağır egzersizlerden kaçınmak önemlidir. Kapalı alanların düzenli olarak havalandırılması, iç mekanlarda serin bir ortam sağlar. Gece saatlerinde nem oranı artar. Bu nedenle, uyumadan önce odaların havalandırılması ve serinletilmesi daha rahat bir uyku ortamı oluşturur. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmak gereklidir. Bu, solunum yolu rahatsızlıklarını önlemek açısından önem taşır. Vatandaşların yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekir.

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

