Bursa 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 29 Ekim 2025 tarihinde hava durumu, genel olarak açık ve güneşli bir gün sunacak. Gündüz sıcaklığı 18°C, akşam ise 12°C civarına düşmesi bekleniyor. Perşembe günü 20°C, Cuma günü 19°C ve Cumartesi günü 18°C sıcaklıklar öngörülüyor. Mevsim normallerinde seyreden hava koşulları için hazırlıklı olmak ve değişimlere dikkat etmek önemli. Ani yağışlar da bekleniyor, düzenli takip şart. İşte detaylar...

Bugün, 29 Ekim 2025 Çarşamba. Bursa'da hava genellikle açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 12°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden esecek. Tahmini hızı saatte 5 km. Nem oranları sabah %80, gündüz %56, akşam %74 ve gece %62 olarak öngörülüyor.

Perşembe günü, 30 Ekim 2025, hava sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. Cuma günü, 31 Ekim 2025, sıcaklığın 19°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü, 1 Kasım 2025, hava sıcaklığının 18°C civarında olacağı öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bursa'da sonbahar mevsimi ortalarına yaklaşılmakta. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine uygun seyrediyor. Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Ancak, ani hava değişimlerine dikkat etmek gerekiyor. Beklenmedik yağışlar da olabilir. Hava durumunu düzenli takip etmek önem arz ediyor.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Hava durumunu kontrol ederek ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Bu, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

