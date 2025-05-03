Bursa 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

4 Mayıs Pazar günü gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 10°C olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü gündüz 20°C, gece 10°C olarak bekleniyor. 6 Mayıs Salı günü gündüz sıcaklığı 19°C, gece 10°C olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü ise gündüz 20°C, gece 10°C bekleniyor.

Mayıs ayı boyunca Bursa'da ortalama gündüz sıcaklıkları 15.9°C, gece sıcaklıkları ise 10.9°C civarındadır. Bu dönemde ortalama yağış miktarı 71 mm, nem oranı %70 civarındadır.

Bursa'da Mayıs ayında hava genellikle ılımandır. Yağışlar sık görülmektedir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gün içinde güneşli saatlerde dışarıda vakit geçirirken, ani yağışlara karşı şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse katları çıkarıp giymek, sağlığı korumaya yardımcı olur.