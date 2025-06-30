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Bursa 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27°C civarında, gece ise 17°C civarında ölçülecek. Nem oranı %56 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 2 km olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli geçecek. 1 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 31°C'ye ulaşacak. 2 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 29°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklara dikkat etmek önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya koruyucu önlemler almak gerekmektedir. Bu şekilde sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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