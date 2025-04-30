Bursa 30 Nisan Çarşamba hava durumu: Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C, gece saatlerinde ise 9°C olacak. Hava genellikle açık. Yağış beklenmiyor.

1 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 10°C olacak. Hava bulutlu. Hafif yağışlar bekleniyor. 2 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 10°C olacak. Yağmurlu bir gün öngörülüyor. 3 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 10°C olacak. Hava bulutlu geçecek.

Bursa'nın iklimi Nisan ayında ortalama 11.1°C gündüz ve 6°C gece sıcaklıklarıyla 86 mm yağış alıyor. Mayıs ayında ise ortalama 15.9°C gündüz ve 10.9°C gece sıcaklıklarıyla 71 mm yağış alıyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve su geçirmeyen bir mont tercih edilmesi faydalı. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek de iyi bir çözüm.