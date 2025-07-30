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Bursa 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları yüksek olacak.

Bursa 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 31°C civarında seyredecek. Hava güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 29°C'ye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 23°C'ye gerileyecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı %48 ile %67 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava etkisini sürdürecek. 31 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 31°C olacak. 1 Ağustos Cuma günü sıcaklık 29°C'ye düşecek. 2 Ağustos Cumartesi günü de sıcaklık 29°C olarak tahmin ediliyor. Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yüksek sıcaklıklar ve ani hava değişimleri risk oluşturabilir. Özellikle dışarıda uzun süre vakit geçirecekler için dikkatli olunması önemlidir. Güneşin en etkili olduğu saatlerde, yani 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Serin ortamlarda kalmak, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Cuma günü beklenen yağış sıcaklıkları bir miktar düşürebilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır. Uygun kıyafetler bulundurmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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