Bursa 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava muhtemel sağanak yağışlarla birlikte 21°C civarında olacak. Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Pazar günü hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Pazartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 23°C'ye kadar yükselecek. Salı günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık 27°C'ye ulaşacak.

Mayıs ayının sonlarına doğru Bursa'da genellikle ılıman ve yağışlı bir hava görülür. Gündüz sıcaklıkları 19°C ile 27°C arasında değişmektedir. Yağışlar sıkça görülür. Bazen gök gürültülü sağanak yağışlar da yaşanabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına bağlı olarak, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak iyi bir seçenek. Güneşli günlerde UV ışınlarına karşı korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca uygun kıyafetler seçmek de gereklidir. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından yararlıdır.