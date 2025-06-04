Bursa 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29°C, gece ise 13°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının tipik iklim koşullarına uygundur. Bursa'nın yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir hava hakimdir.

5 Haziran Perşembe'den itibaren hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 31°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Ancak zaman zaman parçalı bulutlu günler de yaşanabilir. Hafta sonu, 7 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığının 27°C civarına düşmesi tahmin edilmektedir. Bu da hafta sonu için daha serin bir hava anlamına gelir.

Bursa'nın Haziran ayındaki iklimi ortalama 19.8°C'lik sıcaklık ve 59 mm'lik yağış miktarıyla karakterizedir. Nem oranı genellikle %68 civarındadır. Yılda yaklaşık 6 yağmurlu gün yaşanmaktadır. Bu da Haziran ayının genellikle sıcak ve kuru geçtiğini göstermektedir.

Bursa'da yaz aylarında hava sıcaklıkları yüksek olabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelmektedir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Spor yaparken veya açık hava etkinlikleri sırasında aşırı sıcaklardan kaçınmak önemlidir. Mümkünse sabah veya akşam serinliğinde aktiviteleri planlamak tavsiye edilir.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler aşırı sıcaklara karşı daha hassas olabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları veya gölgede kalmaları önerilir. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınları riski de yükselmektedir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır.

Bursa'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü güneşli ve sıcak bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve hafta sonu biraz daha serinlemesi tahmin edilmektedir. Aşırı sıcaklardan korunmak için uygun önlemler almak önemlidir. Hava koşullarına göre planlarınızı düzenlemek sağlığınız açısından faydalı olacaktır.