Bursa 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 7 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, gün boyunca çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 26°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları beklenmektedir. 8 Haziran Pazar günü bulutlu bir başlangıç olacak. Ardından güneşli hava yaşanacak. 9 Haziran Pazartesi günü ise tamamen güneşli bir gün öngörülüyor. 10 Haziran Salı günü bol güneş ışığı altında sıcaklıkların 12°C ile 29°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılımandır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulmaktadır. Hava durumunun zaman zaman değişebileceğini unutmamak önemlidir.

Bursa'da Haziran ayı boyunca ortalama sıcaklıklar 15°C ile 24°C arasında değişmektedir. Bu dönemde yağış miktarı yıllık ortalamanın %7'si kadar olup, nem oranı %68 civarındadır. Hava koşullarının genel olarak güneşli ve ılıman olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Hava durumunun zaman zaman değişebileceği unutulmamalıdır.