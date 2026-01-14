HABER

Bursa Büyükşehir’de kış mesaisi sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın aksamaması ve kent yaşamının sağlıklı şekilde devam etmesi için hem kapanan yolları ulaşıma açıyor hem de yaya trafiğinin yoğun olduğu güzergahlarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Bursa’da etkisini gösteren kış mevsimini önceden yaptığı hazırlıklarla sorunsuz bir şekilde karşılayan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Bursa'da etkisini gösteren kış mevsimini önceden yaptığı hazırlıklarla sorunsuz bir şekilde karşılayan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Bursa’da etkisini gösteren kış mevsimini önceden yaptığı hazırlıklarla sorunsuz bir şekilde karşılayan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 42 iş makinesi, 29 tuzlama aracı ve 245 personelle karla mücadele çalışmaları ekipler tarafından yürütülüyor. İnegöl’de 28, Keles’te 23, Mustafakemalpaşa’da 14, Büyükorhan’da 13, İznik’te 12, Kestel’de 9, Yenişehir, Orhaneli ve Harmancık’ta 6’şar, Orhangazi’de 4, Gürsu ve 3 Karacabey’de 3’er, Osmangazi ve Nilüfer’de birer olmak üzere toplam 129 mahalle yolu açıldı.
Trafiğe kapalı yol bulunmazken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri görev yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, resmi kurumların duyurularının takip edilmesini istedi.

Kaynak: İHA

Bursa
