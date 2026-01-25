HABER

Bursa'da 2 kadının hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ağaca çarpan otomobilde 2 kadının hayatını kaybettiği kazada yaralı sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Kaza, 20 Ocak günü saat 01.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi’nden İnegöl merkeze giden Selahattin Y. (27) yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

KAZADA 2 KADIN HAYATINI KAYBETMİŞTİ: SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) hayatını kaybederken, sürücü Selahattin Yiğit ile yolcu Onur C. (24) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadınların cenazeleri ise, savcılık incelemesinin ardından ailelerine teslim edildi.

Bursa da 2 kadının hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı 1

Sena Arslan’ın cenazesi Mesudiye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şipali Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Şilan Kızılveren’in cenazesi ise cemevinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda defnedildi. Şilan Kızılveren’in Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kazada yaralanan yolcu Onur C.’nin hastanedeki tedavisi sürerken, sürücü Selahattin Y. 5 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Taburcu edilmesinin ardından gözaltına alınan Selahattin Y.'nin ifadesinde, "O akşam gezdikten sonra geri dönüyorduk. Yollar ıslaktı, araç kaydı ve kaza oldu. Kendi kontrolüm dışında meydana geldi" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece taksirle 2 kişinin ölümüne neden olmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

