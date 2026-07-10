HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken binada hasar oluştu.

Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akçağlayan Mahallesi 1. Sobacı Sokak'taki binanın çatı katında dumanlar çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın binada hasara neden oldu.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da mühürlenen apartmandan kopan parçalar korkuttuMalatya'da mühürlenen apartmandan kopan parçalar korkuttu
Üsteğmen Fatma'nın hikayesi beyazperdeye taşınıyorÜsteğmen Fatma'nın hikayesi beyazperdeye taşınıyor

Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

"Özgür Özel görevden alınacak" iddiası

"Özgür Özel görevden alınacak" iddiası

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.