Kaza, Yenişehir-Orhangazi kara yolu Burcun Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceylin U. (18) yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Otomobilin devrilmesiyle sürücü Ceylin U. ile araçta bulunan Ceren U. (15), Yağız Efe A. (17) ve Hüseyin A. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceylin U. kurtarılamadı. Kazada yaralanan 15 yaşındaki Ceren U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, diğer iki yaralının tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır