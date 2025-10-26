HABER

Bursa’da 65 yaşındaki bekçi çalıştığı şantiyede ölü bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde inşaat alanında bekçilik yapan 65 yaşındaki şahıs, bekçi kulübesinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Atariye Mahallesi’ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yanında yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede çalışan işçiler bir süredir kendisinden haber alamadıkları bekçi Sebahattin Efe’nin (65) bulunduğu kulübeye gitti.

NAAŞI DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI

Efe’yi hareketsiz halde bulan işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Efe’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

25 Ekim 2025
Kaynak: İHA
