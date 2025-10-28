HABER

Bursa'da 9 yaşındaki çocuk sürgülü kapının altında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bahçenin sürgülü demir kapısı, oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi. Çocuk ağır yaralandı.

Olay saat 16.00 sıralarında Cerrah Mahallesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. 9 yaşındaki Asmin Ç., bahçede oyun oynamaya başladı. Oynadığı sırada yerinden çıkan 250 kilogram ağırlığındaki demir sürgülü kapı çocuğun üzerine devrildi. Acılar içinde kalan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Kapının altında kalan çocuk ailesi tarafından kurtarıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK BAŞINDAN YARALANDI

Başından yaralanan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kafa tasında kırıklar oluşan çocuk ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

28 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bursa kaza çocuk
