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Bursa'da acı olay! Evde cansız bedeni bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde evden çevreye yayılan kötü koku ihbarı üzerine çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Necati Yol’un (74) cansız bedeni bulundu.

Bursa'da acı olay! Evde cansız bedeni bulundu

Olay, İznik ilçesi Selçuk Mahallesi Halil Ergün Sokak’taki TOKİ konutlarında meydana geldi. Necati Yol’un dairesinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan daireye giren ekipler, Necati Yol’u cansız bedeniyle karşılaştı. Yol’un cenazesi, cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’nun morguna kaldırıldı.

BİR SÜREDİR YAKINLARI HABER ALAMADI

Yol'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan, Necati Yol’un birlikte yaşadığı ablasının, yurt dışından misafirlerinin gelmesi nedeniyle bir süreliğine şehir dışına çıktığı ve bu nedenle evde yalnız kaldığı, bir süredir de yakınlarının kendisinden haber alamadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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