Bursa'da acı olay! Evdeki televizyon fişi kaçak yaptı: Çıkan yangında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evin 4. katındaki dairede televizyon fişinin kaçak yapması faciaya yol açtı. Eriyen kablo nedeniyle çıkan yangın kısa sürede büyürken, evde bulunan biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, acı olay Karacabey'e bağlı Saadet Mahallesindeki bir apartmanın 4. katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre televizyon fişinin kaçak yapıp erimesi neticesi yangın çıktı.

EVDEKİ 8 KİŞİDEN 5'İ KAÇMAYI BAŞARDI

Önce bir odada başlayan yangın evde misafir olmasına rağmen anlaşılmayınca aniden büyüdü. O sırada evde bulunan 8 kişiden 5'i kaçmayı başardı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ancak, biri 3 yaşında bir çocuk ile biri misafirliğe geldiği öğrenilen 2 kadın alevlerden kaçamayıp yanarak can verdi. Alev topuna dönen dairenin camlarından dışarı fırlayan alevler mahallede de korku ve paniğe sebep oldu. Mahalle halkı alevlere müdahale etmek istese de mümkün olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yangını söndürdü. Hayatlarını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırılacak. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (Kaynak: İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

