Bursa'da Alzheimer hastası yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Evciler Mahallesi'nde dün saat 10.00'da evinden ayrılan Alzheimer hastası Mustafa Abi'nin (80) evine dönmemesi üzerine eşi Ayla Abi, durumu saat 19.30'da mahalle muhtarı Hüseyin Mutlu'ya bildirdi. Muhtarın jandarmaya haber vermesiyle resmi kayıp prosedürü işletildi.

Kayıp ihbarının ardından mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri çevrede kendi imkanlarıyla arama yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgeyi taramaya başladı.

ARAMALAR AFAD KOORDİNASYONUNDA GENİŞLETİLDİ

Sabah saatlerinde arama faaliyetleri genişletilerek AFAD koordinasyonunda yeniden organize edildi. AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mobil Afet Koordinasyon Merkezi, 911 Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ve çeşitli STK'lara bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

TERMAL DRON İLE HAVADAN DESTEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mobil Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri, aramalara havadan destek vererek bölgeyi termal dron ile taradı. Dere yatakları, ormanlık alanlar ve tarım arazileri drone görüntüleriyle detaylı şekilde incelendi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin de destek verdiği aramalarda şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmazken, ekiplerin Mustafa Abi'ye ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

