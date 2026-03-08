HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yıkım sırasında yandaki binanın taşıyıcı kolonu hasar gördü; 21 daire boşaltıldı

Sivas'ta 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki apartmanın ana taşıyıcı kolonu zarar gördü. Çökme riski üzerine 21 daire tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yıkım sırasında yandaki binanın taşıyıcı kolonu hasar gördü; 21 daire boşaltıldı

Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda daha önce boşaltılan 5 katlı bir binanın yıkım çalışmaları sırasında bitişiğindeki 8 katlı bir apartmanın ana taşıyıcı kolonunda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Ekipler, oluşan ağır hasar nedeniyle binanın tahliye edilmesine karar verdi.

Yıkım sırasında yandaki binanın taşıyıcı kolonu hasar gördü; 21 daire boşaltıldı 1

'21 DAİRE TEDBİREN TAHLİYE EDİLMİŞTİR'

Sivas Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın yıkımı esnasında, bitişiğinde yer alan başka bir yapının ana taşıyıcı kolonunda hasar meydana geldiği belirtildi.

Yıkım sırasında yandaki binanın taşıyıcı kolonu hasar gördü; 21 daire boşaltıldı 2

Açıklamada, "Olayın ardından ilgili ekiplerce yapılan ilk inceleme sonucunda söz konusu binanın ağır hasarlı olduğu değerlendirilmiş, can güvenliğinin sağlanması amacıyla binada bulunan 21 daire tedbiren tahliye edilmiştir. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, teknik ekipler tarafından detaylı hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

Yıkım sırasında yandaki binanın taşıyıcı kolonu hasar gördü; 21 daire boşaltıldı 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otoyolda otomobil alev alev yandıOtoyolda otomobil alev alev yandı
MSB: 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' başarıyla gerçekleştirildiMSB: 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sivas bina yıkım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

'Altın bozdurup gelenler arttı' Piyasada hareketlilik var

'Altın bozdurup gelenler arttı' Piyasada hareketlilik var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.