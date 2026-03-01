Bursa’da aranan 2 kişi yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. ile hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Polis ekiplerinin, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır