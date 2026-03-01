HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sahil güvenlikten kaçamadılar: 35 göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlikten kaçamadılar: 35 göçmen yakalandı

Olay, 27 Şubat 2026 tarihinde saat 06.00 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09) tarafından deniz üzerinde hareket halindeki bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmen grubu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) sevk edildi. Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, içerisindeki 35 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burdur’da kontrolden çıkan otomobil levhaya çarptıBurdur’da kontrolden çıkan otomobil levhaya çarptı
Sakarya emniyeti zehir tacirlerine geçit vermiyor: 1 tutuklamaSakarya emniyeti zehir tacirlerine geçit vermiyor: 1 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Seferihisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.