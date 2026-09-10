HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da aranan 3 şahıs operasyonla yakalandı

Bursa’da aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında toplam 76 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Bursa’da aranan 3 şahıs operasyonla yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda 3 aranan şahsın adresleri tespit edildi. Yapılan operasyonda, "Hırsızlık", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Hakaret" suçlarından toplam 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve hakkında 38 suç kaydı olduğu belirlenen G.E., Çukurcaköy Mahallesi’nde kayıtsız olarak kaldığı ikamette yakalandı.

Ekiplerin bir diğer çalışmasında, "Hırsızlık" suçundan 23 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve 12 suç kaydı olduğu tespit edilen N.S. de Yahşibey Mahallesi’nde kayıtsız olarak kaldığı adreste yakalandı.

KARGO GÖREVLİSİ KILIĞINDA GİRDİLER

Operasyonun dikkat çeken bölümünde ise "Hırsızlık" suçundan 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve hakkında 31 suç kaydı olduğu belirlenen S.A.’nın yakalanması için özel yöntem kullanıldı. Yakalanmamak amacıyla sürekli adres değiştirdiği tespit edilen S.A.’nın Karaağaç Mahallesi’nde kayıtsız olarak kaldığı ikameti belirleyen ekipler, kargo görevlisi kılığına girerek adrese operasyon düzenledi. S.A., ekiplerin başarılı operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan G.E., N.S. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da kaçak kesim yerleri mühürlendiDiyarbakır’da kaçak kesim yerleri mühürlendi
Menteşe’de çıkan anız yangını büyümeden söndürüldüMenteşe’de çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.