Türkiye’den elektrikli tır hamlesi: Yeni plan devreye alınıyor

Türkiye, ulaşım sektöründe yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla elektrikli araç altyapısına yönelik çalışmalarını genişletiyor. Bu kapsamda ağır ticari araçların elektrikliye geçişini destekleyecek yüksek kapasiteli şarj istasyonları için ulusal bir yol haritası hazırlanıyor.

Türkiye, ulaşım sektöründe yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla elektrikli araç altyapısına yöönelik çaışmalarını genişletiyor. Bu kapsamda ağır ticari araçların elektrikliye geçişini destekleyecek yüksek kapasiteli şarj istasyonları için ulusal bir yol haritası hazırlanıyor.

AĞIR TİCARİ ARAÇLAR İÇİN YENİ ŞARJ PLANI

Toplu taşıma ve yük taşımacılığında elektrik kullanımının arttırılması, Türkiye’nin sıfır emisyon hedeflerinin başlıklarından biri olacak.Ürünlerin tüketiciye ulaştırılması sürecinde emisyonların azaltılması amacıyla elektrikli tır ve diğer ağır ticari araçlara yönelik şarj alt yapısı güçlendirilecek.

Hazırlanan ulusal plan kapsamında, yüksek kaliteli şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması ve ağır ticari araçların elektrikliye dönüşümünün hızlandırılması hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, elektrikli tırların uzun mesafeli taşımacılıkta daha fazla kullanılmasını sağlayacak yol haritasının 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor. Planla birlikte akıllı ulaşım alt yapısının geliştirilimesi amaçlanıyor.