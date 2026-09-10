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Türkiye’den elektrikli tır hamlesi: Yeni plan devreye alınıyor

Türkiye, yeşil dönüşüm kapsamında ağır ticari araçların elektrikliye geçişini hızlandıracak yeni bir yol haritası hazırlıyor. 2027’nin ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülen planla yüksek kapasiteli şarj istasyonları yaygınlaştırılacak.

Türkiye’den elektrikli tır hamlesi: Yeni plan devreye alınıyor
Sariye Nur Dönmez

Türkiye, ulaşım sektöründe yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla elektrikli araç altyapısına yönelik çalışmalarını genişletiyor. Bu kapsamda ağır ticari araçların elektrikliye geçişini destekleyecek yüksek kapasiteli şarj istasyonları için ulusal bir yol haritası hazırlanıyor.

Türkiye’den elektrikli tır hamlesi: Yeni plan devreye alınıyor 1

Türkiye, ulaşım sektöründe yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla elektrikli araç altyapısına yöönelik çaışmalarını genişletiyor. Bu kapsamda ağır ticari araçların elektrikliye geçişini destekleyecek yüksek kapasiteli şarj istasyonları için ulusal bir yol haritası hazırlanıyor.

AĞIR TİCARİ ARAÇLAR İÇİN YENİ ŞARJ PLANI

Toplu taşıma ve yük taşımacılığında elektrik kullanımının arttırılması, Türkiye’nin sıfır emisyon hedeflerinin başlıklarından biri olacak.Ürünlerin tüketiciye ulaştırılması sürecinde emisyonların azaltılması amacıyla elektrikli tır ve diğer ağır ticari araçlara yönelik şarj alt yapısı güçlendirilecek.

Türkiye’den elektrikli tır hamlesi: Yeni plan devreye alınıyor 2

Hazırlanan ulusal plan kapsamında, yüksek kaliteli şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması ve ağır ticari araçların elektrikliye dönüşümünün hızlandırılması hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, elektrikli tırların uzun mesafeli taşımacılıkta daha fazla kullanılmasını sağlayacak yol haritasının 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor. Planla birlikte akıllı ulaşım alt yapısının geliştirilimesi amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç Tır
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