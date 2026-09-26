Bursa'da Arkeofest'e yoğun ilgi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Müze tarafından düzenlenen Arkeofest, ziyaretçilerini tarihin farklı dönemleri arasında yolculuğa çıkardı. Neolitik ve Kalkolitik dönemlere ait kazı alanları, mimari canlandırmalar ve geleneksel yapılarıyla geçmişin izlerini günümüze taşıyan Aktopraklık Höyük Arkeopark, festivalin ilk gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Festival kapsamında düzenlenen deneysel arkeoloji atölyeleri de yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, geçmişte kullanılan üretim tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Yontma taştan alet yapımından bitkilerle kumaş boyamaya, Neolitik Dönem mimarisinden çarkta çömlek yapımına, Hitit çivi yazısından sikke basımına ve antik yemek yapımına kadar birçok farklı atölye gerçekleştirildi.

Çocukların da aileleriyle birlikte katıldığı etkinliklerde ziyaretçiler, arkeolojik bilgiler edinirken geçmişteki yaşam biçimlerini uygulamalı olarak keşfetti.



Arkeofest'te kültürel mirasın yanı sıra yerel üreticilere de destek verildi. Festival alanında kurulan pazar yerinde bölgedeki kadın girişimcilerin el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen Arkeofest, 27 Eylül Pazar günü de 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Festivalin ikinci gününde, 27 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Grup Rafadan sahne alacak. Sahne gösterisi ve konserle çocuklara ve ailelere keyifli anlar yaşatılması hedefleniyor.

Festival alanına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Uludağ Üniversitesi 3. duraktan Aktopraklık Höyük Arkeopark'a, 11.00-18.00 saatleri arasında karşılıklı olarak her 30 dakikada bir ücretsiz servis araçları sefer yapacak.

Kaynak: İHA