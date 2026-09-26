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Kuşadası'nda sel sularının altında kalan yuvadan 22 deniz kaplumbağası çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçen yıl sel sularının altında kaldığı için fark edilemeyen yuvadan çıkarılan 22 caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

Kuşadası'nda sel sularının altında kalan yuvadan 22 deniz kaplumbağası çıktı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Davutlar Sahili'nde yavru caretta caretta bulunduğu bilgisi üzerine Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi bölgeye hareket etti.

Kontrollerde yavruların bulunduğu alana yakın bir bölgede yuva bulundu.

Yuvanın dişi kaplumbağa tarafından kazıldığı, geçen yıl SSK Deresi'nin taşmasıyla yuvanın sular altında kaldığı, bundan dolayı fark edilemediği belirlendi.

Açılan yuvadaki 22 kaplumbağa, güvenli şekilde denize ulaştırıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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kuşadası
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