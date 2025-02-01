HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da AVM'de tavan çöktü, herkes neye uğradığını şaşırdı: Sakin sakin yemek yerken canlarından oluyorlardı!

Bursa'da AVM'de tavan çöktü, herkes neye uğradığını şaşırdı: Sakin sakin yemek yerken canlarından oluyorlardı!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
01.02.2025 18:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yüzlerce kişinin yemek yediği AVM’de korku dolu anlar yaşandı! Korupark AVM’nin yemek katında tavan aniden çöktü, müşteriler büyük panikle kendini dışarı attı. Deprem olduğunu sanan vatandaşlar kaçışırken, tavandan düşen parçaların altında kalan bir kişi yaralandı. Olay anında epilepsi hastası bir çalışanın bayıldığı öğrenilirken, güvenlik görevlileri hemen müdahalede bulundu.

Bursa'da AVM'de tavan çöktü, herkes neye uğradığını şaşırdı: Sakin sakin yemek yerken canlarından oluyorlardı!

Bursa'daki Korupark AVM'nin yemek katında tavan çöktü. Kopan parçaların altında kalan bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Mudanya Caddesi üzerindeki Korupark AVM'nin yemek katında yüzlerce kişinin yemek yediği sırada tavan çöktü.

EPİLEPSİ HASTASI BİR ÇALIŞAN BAYILDI

Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı olayda tavandan düşen parçaların altında kalan bir kişi haifi şekilde yaralandı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan da bayılırken, görevliler hemen müdahalede bulundu.

AW382292_05

VATANDAŞLAR DEPREM OLUYOR ZANNETTİ!

"Deprem oluyor" zannedip paniğe kapılan vatandaşlar yemeklerini bırakıp AVM'den dışarıya kaçtı. Vatandaşların birbirini ezmemesi için güvenlikler olaya müdahale etmeye çalıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

AW382292_03

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
deprem epilepsi Bursa AVM çöktü yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Maçların hepsi simüle edildi...

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Maçların hepsi simüle edildi...

Alvaro Morata Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Alvaro Morata Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Yüksel Güran ve Enes Güran ile ilgili yeni gelişme!

Yüksel Güran ve Enes Güran ile ilgili yeni gelişme!

Ailesini katletmişti... Yeni ifadesi şok etti!

Ailesini katletmişti... Yeni ifadesi şok etti!

İhraç edilen teğmenlerden birinin babası: "Onu okutmak için tarlamı sattım, traktörümü sattım..."

İhraç edilen teğmenlerden birinin babası: "Onu okutmak için tarlamı sattım, traktörümü sattım..."

İstanbul için bir uyarı da Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi! Tsunami uyarısı

İstanbul için bir uyarı da Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi! Tsunami uyarısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.