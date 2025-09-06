HABER

Bursa’da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1. katın balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. Balkonda tek başına duran 2 yaşındaki Nahla E., aşağıya bakmak istediği sırada bir anda dengesini kaybederek düştü.

AİLESİ AĞLAMA SESİNİ DUYARAK KOŞTU

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan küçük çocuğun ağlama sesini duyan ailesi durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)
