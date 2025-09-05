HABER

Bursa’da balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2. katın balkonundan düşen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk yaşam savaşı veriyor.

Olay saat 12.30 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Hamitabat mahallesinde bir evin 2 katında meydana geldi. Evin balkonuna çıkan Salih Ç.(9) bir anda dengesini kaybederek 2. Kattan beton zemine düştü.

Ağır yaralanan küçük çocuğa olay yerine sevk edilen ambulansla alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

