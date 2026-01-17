HABER

Bursa'da çay ocağında gece yarısı yangın

Bursa'da çay ocağında çıkan yangın paniğe neden oldu, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da çay ocağında gece yarısı yangın

Olay, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde Selimiye Mahallesi Döşemeciler Sokak üzerinde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki çay ocağında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Gece saatlerinde iş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında çay ocağında uyuduğu öğrenilen işletme sahibi, durumu fark eder fark etmez kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak alevlerden son anda kurtuldu. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangının etkisiyle apartmanın birinci katında yaşayan bir kadın, panik geçirerek rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle çay ocağı ve içerisindeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Bursa
