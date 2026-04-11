Bursa'da cip ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Y. (17) idaresindeki 16 KOA 33 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapmak için duran Taner T. (52) yönetimindeki 16 BPF 580 plakalı cipe arkadan çarptı.

BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Yusuf Y. ile arkasında bulunan Bedirhan S. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır