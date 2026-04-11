HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da cip ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Y. (17) idaresindeki 16 KOA 33 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapmak için duran Taner T. (52) yönetimindeki 16 BPF 580 plakalı cipe arkadan çarptı.

BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Yusuf Y. ile arkasında bulunan Bedirhan S. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.