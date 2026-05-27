HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Muş'ta acı olay! Kaybolan kadının 8'inci günde cansız bedeni bulundu

Muş'ta tahta köprüden karşıya geçerken çaya düşüp akıntıya kapılarak kaybolan 9 çocuk annesi Gülsima Yıldız’ın 8'inci günde cansız bedeni bulundu.

Muş'ta acı olay! Kaybolan kadının 8'inci günde cansız bedeni bulundu

Merkeze bağlı Cevizlidere köyünde 20 Mayıs günü Gülsima Yıldız, tahta köprüden karşıya geçerken çaya düşerek akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Gülsima Yıldız için arama çalışması başlattı. Çalışmalara, AFAD, Muş ve Van İl Jandarma Komutanlıkları su altı arama kurtarma timleri ile İl Özel İdaresi’nden toplam 150 personel katıldı. Yaklaşık 60 kilometrelik alanda sürdürülen arama çalışmalarında 1 insansız hava aracı ve 6 dron kullanıldı.

8 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Bugün Balcılar köyü Dereiçi mezrası yakınlarında düştüğü noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta Çoban Deresi üzerindeki köprünün alt kısmında demir ve kütüklere takılı Yıldız’ın cansız bedeni bulundu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da arazi anlaşmazlığı! 1 ölü, 2 yaralıAdana'da arazi anlaşmazlığı! 1 ölü, 2 yaralı
İl Sağlık Müdürü açıkladı! İstanbul'da bayramın ilk gününde 767 kişi hastanelere başvurduİl Sağlık Müdürü açıkladı! İstanbul'da bayramın ilk gününde 767 kişi hastanelere başvurdu

Anahtar Kelimeler:
Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek

2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.