Tunceli'de şüpheli paket paniği

Tunceli'de otobüs durağına bırakılan poşet, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Poşetten battaniye çıktı.

Olay, 15 Temmuz Bulvarı’nda hastane kavşağı yakınlarında meydana geldi. Otobüs durağına poşetin bırakıldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak bomba imha uzmanına haber verdi. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek poşeti uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlatılan poşetten battaniye çıktı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

