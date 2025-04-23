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Bursa'da çocuğun eline saplanan çivi hastanede çıkartıldı

Bursa İnegöl'de parkta futbol oynarken tarlaya kaçan topu almak isteyen V.M. (9), dengesini kaybederek çivili tahtanın üzerine düştü. Çocuğun düşme sonucu sağ eline saplanan çivi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleyle çıkarıldı.

Bursa'da çocuğun eline saplanan çivi hastanede çıkartıldı

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Parkta arkadaşlarıyla futbol oynayan V.M.'nin topu tarlaya kaçtı. Topunu almaya giderken dengesini kaybeden V.M., yerde bulunan çivili tahtanın üzerine düştü.

Düşme sonucu V.M.'nin sağ eline çivi saplanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk, acil serviste yapılan müdahaleyle eline saplanan çividen kurtarıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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