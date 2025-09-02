HABER

Bursa'da dehşet anları! Önce çocuğunu sonra kendini aşağı attı

Bursa'da bir binada yangın çıktı. Yangın çıkan evde anne, önce çocuğunu ardından da kendisini 3’üncü kattan attı. Yaralanan anne ile çocuğu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da dehşet anları! Önce çocuğunu sonra kendini aşağı attı

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, evde bulunan anne çocuğunu da alarak pencereye çıktı. Pervazda tuttuğu çocuğunu bir süre sonra boşluğa atan anne, ardından kendisi de attı.

Bursa da dehşet anları! Önce çocuğunu sonra kendini aşağı attı 1

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa da dehşet anları! Önce çocuğunu sonra kendini aşağı attı 2

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan anne ile çocuğu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bursa da dehşet anları! Önce çocuğunu sonra kendini aşağı attı 3

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

