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Bursa'da dehşet gecesi! Konuşma engelli genci, "bana küfür etti" diyerek boynundan bıçakladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği duyma ve konuşma engelli genci boynundan bıçakla yaralandı.

Bursa'da dehşet gecesi! Konuşma engelli genci, "bana küfür etti" diyerek boynundan bıçakladı

Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı’nda bir işyerinin önünde meydana geldi. Alkollü olan Rüstem P. (45), hiç tanımadığı sağır ve dilsiz olan Mehmet T.’ye (27) kendisine küfür ettiğini iddia ederek saldırdı.

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SALSDIRGAN 2.70 PROMÜL ALKOLLÜ ÇIKTI

Saldırgan Rüstem P., elindeki bıçakla Mehmet T.’yi boynundan bıçakla yaraladı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüphelinin 2.70 promül alkollü olduğu tespit edildi.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga tartışma engelli
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