Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bursa'da devrilen traktörünün altında kalan 65 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Mustafa Çoklu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi ile Muratoba Mahallesi arasındaki Yağpınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 JH 957 plakalı traktörü ile tarlasına gitmek için rampaya çıkan Mustafa Çoklu (65), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü aracın altında kaldı.

Bursa da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti 1

TRAKTÖRÜN ALTINDA FECİ ÖLÜM

İhbar üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çoklu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Çoklu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

