‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında Mehmet Murat Çalık savunma yaptı

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında, görevinden uzaklaştırılan dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunma yaptı.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 10. oturumu, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada görevinden uzaklaştırılan dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunma yaptı. Mehmet Murat Çalık, "suç örgütünün kuruluşundan itibaren içerisinde yer aldığı, Beylikdüzü Belediyesi yapılanmasında örgüt lideri Ekrem İmamoğlu adına rüşvet görüşmeleri yaptığı ve temin edilmesinde rol oynadığı" belirtilmişti. İddianamede Çalık'ın, "Beylikdüzü Belediyesi üzerinden temin edilecek rüşvetlerde etkin rol oynadığı, doğrudan örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'na bağlı olduğu, örgüt liderinin emir ve talimatlarıyla hareket ettiği" de kaydedilmişti.

"RÜŞVET SADECE KAMU GÖREVLİSİNİN İŞLEYECEĞİ BİR SUÇ TÜRÜDÜR, İDDİA EDİLEN DÖNEMDE BELEDİYE BAŞKAN DANIŞMANIYDIM"

Çalık savunmasında, "Beylikdüzü Belediye Başkanı olmadan önceki faaliyetlerim iddianameye eklenmiş ve birden fazla kez suçlanmışım. Rüşvet suçuna ilişkin 7 ayrı vaka tarafıma isnat edilmiş. Kanun ile kurulmuş, meşru belediyelerimizin suç örgütü olarak gösterilmesi çok ağır. Ortada herhangi bir suç örgütü yoktur. 4 bin sayfalık iddianamede tarafımla ilgili tek bir telefon kaydı yok, teknik takip yok, gizli tanık yok. Hayatımın hiçbir döneminde suç teşkil edecek hiçbir yapının parçası olmadım" dedi. Aleyhime yöneltilen beyanları iftira niteliğinde gördüğünü söyleyen Çalık, "Rüşvet sadece kamu görevlisinin işleyeceği bir suç türüdür. İddia edilen dönemde kamu görevlisi değildim. Belediye başkan danışmanıydım. Bu sürecin içerisinden çıkacağıma yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"KAMU GÜCÜNÜ KİŞİSEL ÇIKAR İÇİN KULLANMADIM"

Çalık, savunmasının devamında "Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığımı anlatmak istiyorum. Sayın İmamoğlu'nun bir arsasına planlama hizmeti verdik. 4 ortaktılar. O dönemde bu hizmetimin karşılığı olarak sadece İmamoğlu İnşaattan ödememi alabilmiştim. O dönemden sonra Beylikdüzü'ne geliş gidişlerimde görüşmemiz olmuştur. Halkın oyu ile gelmiş bir belediye başkanının tutuklu yargılanması şahsıma değil, milletin de iradesine vurulmuş bir prangadır. Tutuksuz yargılanarak görevime devam etmek, Beylikdüzü halkına hizmet etmek istiyorum. İddianamede 143 eylemden 7'sinden sorumlu tutuluyorum ama sadece 2 tanesinden savunmam alındı. Ama savunma yapacağım tek tek. Bütün eylemleri teknik bilirkişi gibi inceledim. İddia makamı hakkında bir şey söylemek istemiyorum ama yanıltıcı beyanları ortaya koyacağım. Kamu gücünü kişisel çıkar için kullanmadım. Halkın lehine olmayacak hiçbir kararın parçası olmadım, hukuka aykırı bir karar vermedim. Savunmamı polemik yapmak için değil gerçeğin ortaya çıkması için yapacağım" ifadelerini kullandı.

Savunmasına devam eden Çalık, "2015-2016 yıllarına ilişkin olayda ihbarcı Uğur Güngör'den konut olan yerlerin dükkana çevrilmesi için belediyenin rüşvet talep ettiği ifade edilmektedir. İlk aşamada bu teklifi kabul etmediğini ancak daha sonra benimle görüştüğünü, benim 15 milyon talep ettiğimi ve benim ‘buradan çıkarsan bir daha giremezsin dediğimi' Ekrem İmamoğlu'nun o esnada karşı odadan çıktığını ve ‘ne oluyor burada' dediğini söylemiştir. Uğur Güngör'ün çelişkili beyanlarını biraz daha detaylandırmak istiyorum. Uğur Güngör ilk ifadesinde ‘13 daireyi rüşvet olarak verdim' diyor. 2 ay sonra diyor ki ‘2 daire parası, artı 13 daire verdim' diyor. 19 Mart 2024'te bir ifade daha veriyor. 43 ay sonra. Bu sefer diyor ki ‘15 daire'. 50 ay sonra ise ‘rüşvet tutarı 15 milyondu' diyor. Aynı zaman diliminde gerçekleştiği iddia edilen bir vakanın aynı kişi tarafından bu kadar bambaşka anlatılması ve iddia makamının dikkate almadığı bu çelişkileri mahkeme heyetinize sunuyorum.

Resmi evraklar incelendiğinde anlattıklarımın doğruluğu ortaya çıkacaktır. Asıl mesele iddia edilen fiilden önce, iddiayı ortaya koyan kişinin güvenilir olup olmadığıdır. Benim UYAP kaydıma baksanız sadece bu dosyayı göreceksiniz. Uğur Güngör'ün kaydına bakıldığında 200'den aşağı kayıt varsa ben bütün iddiaları kabul edeceğim. Bu şahıs dosyaya tanık sıfatı ile ifade vermiş ancak daha sonra önceki beyanları ile çelişen anlatımlarından ötürü sanık durumuna gelmiştir" şeklinde konuştu.
Duruşma Mehmet Murat Çalık'ın savunması ile sürüyor.

25 Mart 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

