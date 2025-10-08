Bursa’da düzensiz göç denetimi: 3 bin 900 kişi sorgulandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ile düzensiz göçün önlenmesi amacıyla il genelinde denetim gerçekleştirdi.

3 BİN 929 ŞAHIS SORGULANDI

7 Ekim günü saat 00.00 ile 18.00 arasında yapılan uygulamada toplam 3 bin 929 şahıs sorgulandı. 34 kişi hakkında çeşitli işlemler yapılırken, 75 araç da kontrol edildi. Denetimler sonucunda toplam 288 bin 360 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır